Dalmau diu que analitzaran la proposta d'ERC sobre l'IRPF: "Hi haurà gestió tributària"

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha assegurat que el Govern complirà els acords amb ERC en matèria de finançament, i ha dit que estudiaran i analitzaran la seva proposició de llei al Congrés per poder habilitar les comunitats autònomes per recaptar l'IRPF: "Hi haurà nou sistema de finançament i hi haurà gestió tributària".
Ho ha dit en una entrevista aquest dimarts a TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha sostingut que la gestió tributària per part de la Generalitat requereix, ara com ara, habilitació legal, però també "haver fet els deures", en referència a la dotació de personal i recursos de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).
"Estava com estava" ha dit, preguntat pel retard en l'objectiu de recaptar l'IRPF el 2026, ajornat al 2028, i ha defensat que l'important és avançar i estar en les condicions tècniques, tecnològiques, humanes i d'habilitació legal en dos anys.
"Quan expliquem aquestes qüestions, la gent les entén. Moltes vegades ha passat en aquest país que s'han promès coses que després no es complien", ha dit, i ha assegurat que compliran en la qüestió tributària.
PRESSUPOSTOS
ERC ha vinculat el seu suport a uns futurs pressupostos de la Generalitat a avenços en aquest àmbit, i Dalmau ha assegurat el compliment dels compromisos i ha defensat la necessitat d'uns nous comptes.
"No s'entendria, que en un moment en què la nostra economia creix, que creixen les exportacions, generem més ocupació que mai, nosaltres no tinguéssim l'habilitat de donar-nos les màximes eines per tirar endavant", ha expressat.