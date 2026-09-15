Dalmau admet que el conflicte educatiu no està resolt però s'hi està "avançant"

Contactaran en els pròxims dies amb els grups, excepte amb Vox i AC
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha admès aquest dimarts que el conflicte amb el sector educatiu no està resolt però considera que s'hi està "avançant".
"Quedar-nos encallats en la queixa, en l'immobilisme ha portat el país a la situació en la qual està. Els governs estan per governar", ha defensat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
En aquest sentit, ha insistit que el temps ha demostrat que el primer acord signat amb CCOO i la UGT va ser "una bona decisió", després de destacar que n'han assolit d'altres més endavant amb més representants del sector.
Sobre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciés un pla per climatitzar totes les escoles públiques en 5 anys, Dalmau ha explicat que això comportarà obres molt importants i que hauran d'actuar en períodes de vacances, a l'hivern i l'estiu.
Així, ha concretat que en els pròxims dies contactaran amb els grups parlamentaris, excepte Vox i Aliança Catalana (AC), per abordar aquesta qüestió, però també amb actors de la societat civil.
'SOTTOGOVERNO'
Sobre els canvis que hi ha hagut en el 'sottogoverno', el conseller ha assegurat que és normal que Illa, en l'equador de la legislatura, analitzi què ha d'ajustar: "I en el cas de l'educació era obvi que havíem de fer un reforç de l'estructura".
Pel que fa als reptes que tenen per davant, Dalmau no preveu que hi hagi nous canvis a curt termini "però tot pot ser".