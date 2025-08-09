Dalmau accelera la reforma administrativa en el seu primer any i enceta una "etapa nova" amb els municipis

BARCELONA 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha accelerat el pla de reforma de l'administració i ha encetat una "etapa nova" amb els municipis, destaca aquest dissabte el Departament en un comunicat en complir-se el primer any de legislatura catalana.
La Conselleria té, a més, en marxa més de 40 grups o comissions de treball de projectes o iniciatives que vinculen diferents àrees o departaments del Govern.
REFORMA ADMINISTRATIVA
El pla de reforma administrativa juntament amb les altres conselleries té el suport dels més de 70 membres de la Comissió d'Experts per a la Reforma de l'Administració (CETRA), i així s'han impulsat reformes legislatives i ha començat una "revolució per simplificar tràmits i facilitar les coses a la ciutadania i al món econòmic i emprenedor".
Presidència ha destacat l'impuls d'un nou model d'oficines integrades d'atenció ciutadana, i de canvis legislatius per introduir el dret a l'error i els serveis proactius i per eliminar la cita prèvia obligatòria, així com la regulació de la direcció pública professional.
S'ha engegat la revisió de l'ecosistema web de la Generalitat (per fer-ho més comprensible) i el pla de transformació digital de la Generalitat, avançant en IA, "que en poques setmanes ja tindrà operativa una direcció general pròpia".
"RECUPERACIÓ" DEL DIÀLEG
El Departament destaca que s'ha començat la "recuperació de tots els espais de diàleg i acord" amb la resta d'administracions, inclosos tots els espais bilaterals de relació amb el Govern, i afegeix que algun d'aquests feia més de catorze anys que no es reunien.
La Conselleria ha articulat la recuperació de les comissions bilaterals Estat-Generalitat previstes en l'Estatut: cita com a resultats l'ampliació de fins a 25.000 mossos, més de 60 jutjats, l'operadora Rodalies de Catalunya, el finançament singular i recuperar la competència per "formar i designar funcionaris d'habilitació nacional destinats als ajuntaments".
En total, les comissions bilaterals reactivades al febrer han impulsat més de 40 acords per avançar "en diverses matèries d'autogovern i de coordinació institucional".
ELS MUNICIPIS
També s'han "reactivat totes les comissions bilaterals amb les capitals de Catalunya" per a una coordinació estable i per a l'impuls de projectes.
Altres polítiques de suport als municipis han estat la llei de l'Estatut del Municipi Rural, que ara es desplegarà "de mutu acord amb les entitats municipalistes", i el nou Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) amb 500 milions d'euros (el doble que l'anterior) per donar més facilitats i autonomia de decisió als ajuntaments.
CONNECTIVITAT
Respecte a la connectivitat, Presidència ha recordat el pla perquè la xarxa de fibra òptica pública arribi al 100% dels municipis i connecti el 100% de les seus públiques de la Generalitat.
També s'ha acordat un protocol per millorar la connectivitat i la gestió d'incidències, en què les operadores "prenen compromisos per a una atenció millor i més ràpida" als ajuntaments i a la ciutadania.
PARLAMENT
Quant a la responsabilitat de Presidència de coordinar la relació amb el Parlament i l'impuls legislatiu del Govern, ha enumerat que els consellers han comparegut 67 vegades en comissions i han respost 355 preguntes orals a la cambra; i l'executiu ha respost per escrit 3.407 preguntes dels grups i ha atès unes 300 peticions d'informació i documentació.
S'han convalidat setze decrets llei (quatre s'estan tramitant com a projectes de llei) i el Govern ha aprovat dotze projectes de llei, tres dels quals ja són llei: la de modificació de la Llei 22/1998 de la Carta Municipal de Barcelona, la de l'Estatut de Municipis Rurals i la del canvi d'adscripció comarcal i veguerial d'Aiguafreda (Barcelona).
PROJECTES ESTRATÈGICS PER A CATALUNYA
La Conselleria també ha posat en relleu l'impuls de "projectes estratègics de país".
Ha citat el Campus de Salut Clínic-UB, el Campus de Salut de Girona, el projecte Catalunya Media City, la cobertura de la Granvia de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la candidatura de Móra la Nova (Tarragona) a una gigafactoria europea, l'acord perquè TV3 emeti en ultra alta definició i l'impuls del canal en català d'RTVE.