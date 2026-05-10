Dalmau al 81 aniversari de l'alliberament de Mauthausen: "El feixisme s'estén per Europa"

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA
BARCELONA 10 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha encapçalat aquest diumenge la delegació del Govern en els actes commemoratius del 81 aniversari de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen, a Àustria, on ha fet una crida a la unitat per defensar la llibertat en un moment en el qual "el feixisme s'estén arreu d'Europa".
"És necessari fer un esforç de memòria per no repetir un dels moments més foscos de la nostra història", ha subratllat el conseller, que ha estat acompanyat per la delegada del Govern a l'Europa Central, Krystyna Schreiber, i pel director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha informat el departament en un comunicat.
Es calcula que prop de 1.400 catalans, molts d'ells exiliats i presoners de la Guerra Civil, van morir en els camps de concentració de Mauthausen i Gusen, i Dalmau, Schreiber i Font han participat en diversos homenatges, com l'organitzat per l'Amical de Mauthausen i a la cerimònia internacional, que ha acollit representacions institucionals de tot el món.
A més, Dalmau ha anunciat que durant aquest any Catalunya col·locarà 113 llambordes stolpersteine més, i arribarà a les 872 repartides en més de 126 municipis.
Aquestes llambordes de memòria van ser creades el 1996 per l'artista alemany Gunter Demnig per recordar les persones deportades pel règim nazi i, avui dia, hi ha més de 117.500 repartides en 31 països europeus, la qual cosa converteix a aquest projecte en la iniciativa de memòria descentralitzada més extensa del món.