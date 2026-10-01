El CZFB situa la igualtat com una "palanca" d'una economia més innovadora i competitiva

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, ha destacat que l'entitat entén la igualtat, la diversitat i la inclusió com una "palanca essencial" per construir una economia més innovadora, competitiva i sostenible.
Ho ha dit en una reunió del Consell de la Dona de la Zona Franca i que ha comptat amb la participació de la senadora i vicepresidenta de la comissió de Cultura, Araceli Martínez Esteban, que ha pronunciat una sessió sobre lideratge femení i transformació social.
Sorigué ha defensat que tot i que "el talent no entén de gènere, les oportunitats no arriben de la mateixa manera a tothom", per la qual cosa ha afirmat que és imprescindible continuar impulsant espais de lideratge, visibilitat i col·laboració.
Ha afegit que, dins el CZFB, iniciatives com el Consell de la Dona ZF, la BWAW o el programa Feel the ZF Power "reflecteixen" la voluntat de generar oportunitats, visibilitzar el talent femení i impulsar nous referents.
Durant la reunió també s'ha formalitzat la incorporació de tres dones al Consell de la Dona de la Zona Franca, que són la directora de Comunicació i Relacions Institucionals de Covestro, Mònica Costa Trachsel; la directora de Persones i Organització de Cellnex Iberia, Rocío de la Torre, i la directora de Recursos Humans, Gestió i Desenvolupament de Persones de Quimidroga, Lourdes Masana.