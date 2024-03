El CZFB presenta a Madrid el seu model de negoci a inversors i 'corporates'

BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha presentat aquest divendres a Madrid el seu model de negoci a inversors i 'corporates'.

Ho ha fet en una missió empresarial sobre la nova economia a les oficines del gabinet d'incidència pública beBarlet, informa el CZFB en un comunicat aquest divendres.

Entre els inversors hi havia representants de BCombinator, Enzo Ventures, Enisa o BStartup, i hi havia 'corporates' com Glovo, Cabify, eYard, Red Colmena o l'Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes.

El delegat especial de l'Estat en el CZFB, Pere Navarro, ha presentat els dos projectes d'incubació d'start-ups que està fent l'entitat: el 3D Incubator i el Logistics 4.0 Incubator.

A més, Navarro ha explicat que ja estan planificant l'ampliació de DFactory Barcelona amb una segona fase, que permetrà arribar als 100.000 metres quadrats.