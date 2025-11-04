El CZFB presenta l'ampliació del DFactory a empreses i incubadores del Districte 4.0

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, i la directora general, Blanca Sorigué, s'han reunit aquest dimarts amb empreses i incubadores presents al Districte 4.0 per presentar-los l'ampliació del DFactory.
Ho han fet en l'Smart City Expo World Congress (SCEWC), que se celebra fins dijous al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de Fira de Barcelona i on el CZFB compta amb un estand.
L'ampliació del DFactory permetrà passar de 17.000 a 60.000 metres quadrats, amb quatre edificis nous, que hauran d'estar disponibles a finals de l'any vinent.
Navarro ha assenyalat que el DFactory ja està "en plena ocupació", la qual cosa mostra que hi ha demanda i és útil per a les empreses, segons ell.
Està previst que les empreses interessades a instal·lar-se en algun dels nous quatre edificis del complex ho puguin fer a principis del 2027.