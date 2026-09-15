El CZFB i Esade col·laboren per connectar talent i coneixement acadèmic

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, i el director general d'Esade, Daniel Traça, han signat un protocol de col·laboració per connectar el talent i el coneixement acadèmic amb l'ecosistema d'innovació industrial de DFactory Barcelona, informen en un comunicat conjunt aquest dimarts.
L'acord té l'objectiu d'impulsar iniciatives que acostin la formació i la recerca als reptes reals de les empreses i generin noves oportunitats d'aprenentatge, innovació i desenvolupament professional.
Sorigué ha explicat que l'acord és un pas més en l'aposta "per connectar el coneixement, el talent i la innovació amb les necessitats reals del teixit empresarial".
Traça, per la seva banda, ha afirmat que "Barcelona té una oportunitat única per consolidar-se com un hub internacional d'impacte i innovació" i que Esade hi vol contribuir.
Totes dues institucions promouran iniciatives que acostin l'experiència acadèmica i la recerca d'Esade a les empreses i projectes vinculats a DFactory Barcelona, i presentaran els desafiaments del teixit empresarial i industrial a la comunitat d'Esade.