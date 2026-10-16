Un curs gratuït impulsa la formació de mariners de port esportiu a Catalunya

TARRAGONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Pesca de la Generalitat, l'Ajuntament de Tarragona, l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics i l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya han organitzat conjuntament a través de Tarragona Impulsa un curs de formació gratuït per suplir la demanda de mariners de port esportiu, informa la conselleria en un comunicat aquest divendres.
L'objectiu del curs és cobrir la demanda d'aquest perfil, que s'encarrega de tasques com la maniobra de les embarcacions, amarratge, preparació de vaixells d'esbarjo, l'operació de maquinària portuària i atenció a l'usuari, i fer-ho des d'una formació pràctica, connectada amb les empreses i orientada a la inserció laboral.
El curs, que s'ha presentat en el Saló Nàutic que s'està celebrant a Barcelona fins diumenge, s'impartirà a Tarragona, tindrà una durada de 357 hores de formació teòrica i pràctica entre febrer i maig del 2027 i comptarà amb 15 places.