La cúpula del PSOE veu Sánchez "més optimista que mai" sobre un acord amb ERC per investir Illa

MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSOE, Esther Peña, ha afirmat aquest dilluns que el partit és optimista davant la possibilitat d'arribar a un acord amb ERC per a la investidura de Salvador Illa com a nou president de Catalunya.

En la mateixa línia, fonts de la direcció del PSOE, assenyalen que han vist el president espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, "més optimista que mai" en relació amb un possible pacte en la reunió de l'Executiva Federal d'aquest dilluns. No obstant això, precisen que l'acord encara no està tancat tot i que s'estan produint avenços entre les dues parts.

"Nosaltres hi confiem, encara hi ha temps, amb tranquil·litat, les negociacions són aquí, els papers que es passen uns i altres continuen sent aquí", ha assenyalat Penya en una roda de premsa aquest dilluns a la seu del PSOE a Ferraz.

En aquest sentit, insisteixen que el que van dir els catalans a les urnes, és a dir "que Salvador Illa sigui el pròxim president de la Generalitat" serà "una realitat" perquè aquest és l'interès de la majoria, "girar full i crear un temps nou per a Catalunya" ha apuntat.

Per contra considera que hi ha "molt pocs" que prefereixen que no hi hagi un nou Govern de la Generalitat i que es repeteixin les eleccions autonòmiques. "Aquesta és la disjuntiva davant la qual ens trobem", ha advertit.

Un dels punts clau és el finançament de Catalunya per això ERC continua exigint sobirania fiscal i un concert econòmic mentre que els socialistes han ofert un consorci tributari en el qual participin l'Estat i la Generalitat i que podria recaptar el 100% dels impostos.