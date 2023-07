La cúpula d'ERC demana per carta a Junts "sumar esforços" per a negociar amb el PSOE una investidura

Veuen en els vots independentistes "una palanca de força" que demanen saber aprofitar



BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

La cúpula d'ERC ha reclamat a Junts en una carta oberta "sumar esforços" per a negociar amb el PSOE una investidura a la Presidència del Govern i, així, evitar la repetició electoral i aconseguir un bon acord per a Catalunya.

La missiva publicada al diari 'Ara' d'aquest dilluns recollida per Europa Press, l'han signada el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el president republicà, Oriol Junqueras; la secretària general, Marta Rovira; i el candidat al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián.

També la portaveu, Marta Vilalta; el president del grup republicà al Parlament, Josep Maria Jové; la número 2 en la llista per Barcelona, Teresa Jordà; la senadora per Lleida Sara Bailac i el secretari adjunt Juli Fernández.

Els signants han tornat a exigir l'amnistia i l'autodeterminació i han advocat per "donar resposta a les necessitats de la gent", en el marc de la qual ha insistit en el traspàs integral de Rodalies i la reforma del finançament autonòmic.

Han defensat que "la negociació amb l'Estat ha de continuar" després de reivindicar els acords assolits en la taula de diàleg i mesures com l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), les pensions o el topall als lloguers.

"Com a més siguem, més capacitat tindrem de negociar coses. Si tots remem en la mateixa adreça, som molt més fortes", han sostingut.

TORNAR-HO A FER

Els republicans han recordat que "el PSOE no té cap majoria alternativa", per la qual cosa veuen els catorze diputats independentistes al Congrés com una palanca de força que han instat a aprofitar.

"El PSOE ha de ser conscient que si vol governar el seu país, haurà de respectar el nostre", han advertit, i han titllat una repetició electoral de ser --textualment-- una segona oportunitat a la ultradreta.

Si bé han defensat que queda molt per fer per abordar el conflicte polític, han emmarcat els indults i la reforma del Codi Penal en la seva reivindicació de la independència: "En definitiva, per reduir la capacitat repressiva per al moment en què ho tornem a fer".