Cupra, Trendiest Brand of the Year en els premis Best Cars 2025

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha estat elegida com la Trendiest Brand of the Year en els premis Best Cars 2025 de la revista especialitzada 'Auto Motor und Sport', informa en un comunicat aquest dimecres.

És la primera vegada que Cupra aconsegueix el guardó, que s'atorga a través d'una votació entre els lectors de la publicació en la qual han participat 94.531 persones.

El CEO de Cupra, Wayne Griffiths, ha explicat que el premi els "inspira a continuar superant límits" i a mantenir-se, textualment, fidels a l'esperit rebel que, ha dit, els defineix.

Cupra va ser nominada en aquesta categoria per primera vegada el 2021 i el 2024 ha aconseguit un 72% d'aprovació, sent la marca amb un percentatge més gran.

La cerimònia de lliurament de premis tindrà lloc el 9 de maig al Fischauktionshalle d'Hamburg (Alemanya).