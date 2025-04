El Cupra Terramar obté cinc estrelles en les proves de seguretat Euro Ncap

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El Cupra Terramar ha obtingut cinc estrelles en les proves de seguretat Euro Ncap, un programa per a automòbils amb el suport de governs europeus, fabricants i organitzacions relacionades amb el sector de l'automoció d'arreu del món.

Els protocols d'Euro Ncap s'actualitzen constantment per garantir que els vehicles siguin com més segurs millor i protegeixin no només els ocupants, sinó també altres usuaris de la carretera, segons ha informat aquest dimarts la marca en un comunicat.

El vicepresident executiu de Recerca i Desenvolupament de Cupra, Werner Tietz, ha celebrat el resultat: "Un reflex de la importància que donem a la seguretat, no només dels ocupants del vehicle, sinó de tots els usuaris de la via".