El Cupra Terramar, finalista del premi 'Car of the year 2025'

BARCELONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El Cupra Terramar ha estat seleccionat com un dels set finalistes del premi Car of the year 2025, informa la marca automobilística en un comunicat aquest divendres.

Aquesta nominació s'afegeix a les que ja van aconseguir el Cupra Formentor el 2021 i el Cupra Born el 2022, fet que "posa de manifest la creixent confiança a Cupra".

El CEO de la companyia, Wayne Griffiths, ha explicat que l'elecció "reconeix Cupra com una marca en constant creixement, més madura, i amb una identitat més definida que mai".

El jurat del premi està format per 60 membres, entre els quals figuren periodistes especialitzats en motor de 23 països europeus, que han treballat sobre una llista preliminar formada per 42 models.

El Cupra Terramar està disponible amb cinc opcions de propulsió, que engloben tres tecnologies diferents: TSI (gasolina), eTSI (mild hybrid) i la nova generació de tecnologia híbrida endollable (e-HYBRID), amb potències de 150 CV a 272 CV.