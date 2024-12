Cupra serà el 'partner' principal de la Berlinale a partir del 2025

BARCELONA 13 des. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha anunciat que esdevindrà el nou 'partner' principal i 'partner' oficial de mobilitat de la 75a edició del Festival Internacional de Cinema de Berlín, que tindrà lloc el febrer del 2025, informa aquest divendres en un comunicat.

Com a part de l'acord, la marca posarà a disposició de la Berlinale la seva flota de cotxes per portar els convidats d'honor del festival i els equips de rodatge a les seves estrenes i actes en vehicles de zero emissions a partir del 2025.

A més a més, Cupra i la Berlinale desenvoluparan conjuntament una nova versió del projecte 'The Dream Makers', que pretén impulsar la següent generació de cineastes.

"Cupra i la nova era de la Berlinale comparteixen una visió: ser impulsors de la creativitat, especialment entre les noves generacions. A partir del 2025, aquesta col·laboració serà una gran oportunitat perquè Cupra continuï impulsant el talent creatiu en el món del cinema," ha dit el CEO de Cupra, Wayne Griffiths.

Per la seva banda, la directora del festival, Tricia Tuttle, ha recordat que el lema de Cupra és 'desafiar l'statu quo', cosa que, a parer seu, és "l'encaix cultural perfecte per a la Berlinale" i per generar un impacte conjunt.