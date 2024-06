Cupra rep dos premis de Red Dot Award pel disseny del DarkRebel i el Tavascan

BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

Cupra ha rebut dos premis de Red Dot Award pel "trencador" disseny dels seus models DarkRebel i Tavascan, segons informa Seat aquest dimarts en un comunicat.

DarkRebel concept car ha guanyat el Red Dot: Best of the Best, màxim guardó del certamen, mentre que el Tavascan ha obtingut un dels premis concedits per un jurat internacional que reconeix el "disseny realment excepcional i trencador".

"Els premis Red Dot obtinguts pel Cupra DarkRebel concept car i el Tavascan són un reconeixement al nostre provocatiu llenguatge de disseny", ha declarat el director de disseny de Cupra, Jorge Díez.