Cupra renova la col·laboració amb la Kings League i s'afegeix com a patrocinador a la Queens

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha renovat la seva col·laboració amb la Kings League Spain i, com a novetat, ha esdevingut el nou patrocinador de la Queens League Oysho, segons informen aquest dimecres en sengles comunicats.

Així mateix, l'escenari principal de les dues competicions tornarà a ser el Cupra Arena, a Barcelona, on la imatge de la marca destacarà al cercle central del terreny de joc.

Per l'empresa, l'acord demostra la seva aposta per "competicions disruptives i emocionants, en les quals el futbol i l'entreteniment 'online' combinen els seus personatges i codis per generar un espectacle únic".