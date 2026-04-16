El Cupra Raval guanya el premi Red Dot: Product Design 2026

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El Cupra Raval ha guanyat el premi Red Dot: Product Design 2026, "un dels reconeixements de disseny més prestigiosos del món", informa l'empresa en un comunicat aquest dijous.
Els guardons també han distingit el Cupra Tindaya 'showcar' pel jurat internacional amb el mateix premi "pel seu disseny audaç, escultural i orientat al futur".
El director de disseny de Cupra, Jorge Diez, ha assenyalat que el disseny del cotxe "té com a objectiu provocar emocions i el Raval fa realitat aquesta filosofia".
Red Dot Award és un dels concursos de disseny internacionals més prestigiosos, que premia l'excel·lència en innovació, estètica i funcionalitat.
"Aquest doble reconeixement reforça la imatge de Cupra quant a lideratge i coherència en el disseny, després dels èxits obtinguts per altres models i prototips de la marca en edicions anteriors dels premis Red Dot", ha explicat la marca.