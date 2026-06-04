Cupra Pulse oferirà 12 hores de música electrònica al dia durant el Primavera Sound

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
Cupra tornarà a ser present en el Primavera Sound amb el Cupra Pulse, que oferirà 12 hores de música electrònica al dia, informa la marca en un comunicat aquest dijous.
Entre els artistes que acollirà l'escenari hi ha The Avalanches, Brutalismus 3000, Hannah Diamond i Rustie, "a més d'una selecció sorpresa de músics per a l'última nit".
El director global de Màrqueting de Cupra, Patrick Sievers, ha explicat que el Primavera Sound "representa el tipus d'energia i l'actitud que connecten de manera natural amb Cupra".
"Tornar al festival amb Cupra Pulse ens permet continuar explorant noves formes de fusionar la música, el disseny i l'actuació a través d'experiències que resulten atrevides, immersives i inspiradores", ha afegit.
D'altra banda, els visitants del festival podran conèixer el Cupra Raval a la zona VIP de la terrassa Cupra Pulse.