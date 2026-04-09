Cupra presenta el model Raval, el primer 100% elèctric fabricat a Martorell (Barcelona)

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -
Cupra ha fet aquest dijous la presentació mundial del model Cupra Raval, el primer cotxe 100% elèctric de la marca que es fabricarà a la planta de Martorell (Barcelona), que es comercialitzarà per uns 26.000 euros i es començarà a entregar a l'estiu.
En la presentació hi han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el CEO de Seat i Cupra, Markus Haupt, i hi ha estat present el president del Parlament, Josep Rull.
El Cupra Raval, que mesura quatre metres de llarg, és el primer model de la família de cotxes elèctrics urbans del grup Volkswagen, liderat per Cupra i està previst que es fabriquin quatre models de tres marques a les plantes de l'empresa a Espanya.
Haupt ha explicat que han estat "anys intensos de feina" i ha mostrat orgull per un cotxe que ha definit com diferent, i ha recordat que la presentació del vehicle es farà aquest dijous a la tarda a 12 ciutats europees i que sis acolliran un concert, que a Barcelona serà de Nathy Peluso a la plaça Catalunya a les 18.30 hores.
Ha afegit que aquest llançament és l'"espina dorsal de l'estratègia de creixement de Cupra" i que l'objectiu és democratitzar l'electromobilitat.
El conseller delegat ha explicat que el nou model aconsegueix "unir l'ADN de la marca amb els barris de Barcelona", i ha destacat que Casa Seat --on s'ha fet la presentació-- es passa a dir temporalment Casa Cupra Raval.
AUTORITATS
Illa ha destacat que el Cupra Raval és el resultat d'anys de feina i esforç per "dissenyar, concebre i construir un cotxe 100% elèctric" que ha afegit que reivindica la mobilitat sostenible i elèctrica.
Ha dit que per a això cal que hi hagi punts de recàrrega i vehicles que permetin "democratitzar la mobilitat elèctrica", i ha destacat que l'actual context internacional fa necessari que hi hagi cotxes elèctrics impulsats amb energia renovable.
Hereu ha assenyalat que la transformació de la indústria de l'automòbil cap a la mobilitat elèctrica és "un camí fascinant, ple de reptes", però que és una batalla que ha dit que està guanyada.
Ha afegit que Espanya i Europa estan lluitant per la seva autonomia estratègica oberta i que el Cupra Raval "encara perfectament aquesta gran opció".
Collboni ha celebrat que el Raval representa una "nova onada de democratització del vehicle elèctric, que és molt important per a la sostenibilitat".
"El cotxe elèctric vol dir ocupació, vol dir aire net, vol dir sobirania energètica" ha subratllat, i ha dit que cal continuar instal·lant punts de recàrrega per tombar la barrera que és per impulsar la compra d'aquests vehicles.