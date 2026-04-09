Cupra presenta el model Raval, el primer 100% elèctric fabricat a Martorell (Barcelona)

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
Cupra ha fet aquest dijous la presentació mundial del model Cupra Raval, el primer cotxe 100% elèctric de la marca que es fabricarà a la planta de Martorell (Barcelona), que es comercialitzarà per uns 26.000 euros i es començarà a entregar a l'estiu.
En la presentació hi han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el CEO de Seat i Cupra, Markus Haupt, i ha estat present el president del Parlament, Josep Rull.
El Cupra Raval, que mesura quatre metres de llarg, és el primer model de la família de cotxes elèctrics urbans del grup Volkswagen, liderat per Cupra, i està previst que es fabriquin quatre models de tres marques a les plantes de l'empresa a Espanya.