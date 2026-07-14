Cupra posa al mercat la versió Plus de 99 kW del Raval

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
Cupra ha posat al mercat la nova versió Plus de 99 kW de potència, l'equivalent a 135 CV, del Cupra Raval, informa en un comunicat aquest dimarts.
El model compta amb una bateria de liti-ferro-fosfat (LFP) totalment nova que permet assolir una autonomia de fins a 328 quilòmetres.
La bateria admet una recàrrega d'11 kW en corrent altern (CA) i 88 kW en corrent continu (CC), que es pot recarregar del 10% al 80% en uns 23 minuts.
DISPONIBLE AL SETEMBRE
El cotxe estarà disponible a partir de mitjans de setembre i la marca ja admet comandes, amb un preu de partida de 29.530 euros, i amb l'ajut del Pla Auto+ està disponible per 25.000 euros, preu al qual s'hi podran sumar els descomptes addicionals de Cupra.
La variant Plus està disponible amb tres paquets d'equipament --Edge, Drive i Light & Sound--, a més d'elements opcionals de lliure configuració.