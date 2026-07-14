Publicat 14/07/2026 13:14

Cupra posa al mercat la versió Plus de 99 kW del Raval

Archivo - El Cupra Raval
CUPRA - Arxiu

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha posat al mercat la nova versió Plus de 99 kW de potència, l'equivalent a 135 CV, del Cupra Raval, informa en un comunicat aquest dimarts.

El model compta amb una bateria de liti-ferro-fosfat (LFP) totalment nova que permet assolir una autonomia de fins a 328 quilòmetres.

La bateria admet una recàrrega d'11 kW en corrent altern (CA) i 88 kW en corrent continu (CC), que es pot recarregar del 10% al 80% en uns 23 minuts.

DISPONIBLE AL SETEMBRE

El cotxe estarà disponible a partir de mitjans de setembre i la marca ja admet comandes, amb un preu de partida de 29.530 euros, i amb l'ajut del Pla Auto+ està disponible per 25.000 euros, preu al qual s'hi podran sumar els descomptes addicionals de Cupra.

La variant Plus està disponible amb tres paquets d'equipament --Edge, Drive i Light & Sound--, a més d'elements opcionals de lliure configuració.

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