Cupra planifica la seva obertura a Orient Mitjà i ja negocia amb Aràbia Saudita i Emirats

Haupt afirma que la marca "no ha tirat la tovallola" amb els Estats Units
MÚNIC (ALEMANYA), 8 (EUROPA PRESS)
El ceo interí de Seat i Cupra, Markus Haupt, ha anunciat la intenció de la marca d'obrir-se a diversos mercats d'Orient Mitjà en el marc de la seva estratègia de creixement i ha avançat que ja estan en negociacions amb l'Aràbia Saudita i Emirats Àrabs Units.
Ho ha dit aquest dilluns en una atenció als mitjans en el marc del IAA Mobility Summit 2025, que se celebra del 8 al 14 de setembre en el Messe München de Múnic (Alemanya) i on la marca ha presentat un model de Cupra Raval camuflat, que serà llançat al mercat en 2026, i el 'Cupra Tindaya showcar'.
"Cupra ve d'un creixement de 2 dígits en els últims anys, hem llançat 7 models en 7 anys, ja hem produït més d'un milió de cotxes i volem continuar creixent, per la qual cosa necessitem volum i mercat", ha explicat Haupt.
En aquest sentit, ha posat l'accent en la importància d'accedir als mercats d'Orient Mitjà: "És una cosa que fem pel convenciment que tenim veient el creixement econòmic de la regió, que a més té moltes persones joves i moltíssims expatriats que ens coneixen del seu país d'origen".
A més, ha assegurat que possibles clients finals, importadors i concessionaris, estan "activament preguntant" quan entraran en aquests mercats i ha confirmat haver tingut converses amb l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs.
ELS ESTATS UNITS
Preguntat sobre la recent decisió de retirar l'entrada de Cupra als Estats Units, que estava prevista per 2030, Haupt ha apuntat que "va ser una decisió dura de prendre, però molt madura davant de l'entorn canviant que hi ha al món".
"Ara mateix no és el moment correcte d'entrar als Estats Units. No obstant això, no hem tirat la tovallola i lògicament és una cosa que continuem perseguint dins de la nostra estratègia de globalització", ha aclarit.
Sobre aquesta qüestió, ha afegit que seguirà de prop l'evolució de la situació geopolítica i econòmica mundial: "En el moment que sigui correcte, prendrem la decisió", ha subratllat Haupt.
COMISSIÓ EUROPEA
El divendres 12 de setembre, Brussel·les acollirà una reunió de la Comissió Europea amb els principals actors del sector automobilístic per debatre sobre la data límit per a la bena de cotxes de combustió, actualment fixada en 2035.
Haupt ha assenyalat que el sector automobilístic "té uns temps de desenvolupament i industrialització llargs comparats amb altres sectors", per la qual cosa ha demanat, textualment, un entorn amb decisions a llarg termini estables per planificar inversions i dur a terme el pla industrial i estratègia a llarg termini de la marca.
"Hem de complir amb totes les normes, d'això no hi ha cap dubte, però també hem de fer els cotxes que vulguin comprar els clients. Per tant, aquest pot ser un dels motius de la discussió", ha indicat.
No obstant això, Haupt ha dit que la marca té una "situació de confort" en comptar amb cotxes de combustió, 100% elèctrics, híbrids i híbrids endollables, arguments que, en les seves paraules, serveixen per donar resposta a molts clients i mercats.