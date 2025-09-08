Cupra exhibeix en el IAA de Múnic edicions exclusives i sostenibles de 4 models

MÚNIC (ALEMANYA), 8 (EUROPA PRESS)
Cupra ha presentat aquest dilluns en el saló IAA Mobility Summit 2025 de Múnic les Tribe Edition dels models Formentor, León, León Sportstourer i Terramar, que inclouen tecnologia de teixit 3D per minimitzar els residus i potenciar l'economia circular.
Ho ha fet en aquest saló, que se celebra del 8 al 14 de setembre a la Messe München de Múnic (Alemanya) i on diumenge van donar a conèixer un Cupra Raval camuflat, que sortirà al mercat el 2026, i aquest dilluns a la tarda faran el mateix amb el Cupra Tindaya showcar.
Els Cupra Tribe Edition estrenen el nou color exterior Manganese Mat, a més de tecnologia de teixit 3D per als seients Bucket, la pintura de base biològica present a la consola central i els difusors d'aire, i les noves llandes d'aliatge, que incorporen un 20% de material reciclat.
"Cupra treballa incessantment per oferir vehicles que arribin al cor de la seva Tribu, atenent el desig d'individualitat i la creixent demanda de solucions sostenibles", ha destacat el 'chief brand officer' de Cupra, Ignasi Prieto.
El disseny exterior de les versions Tribe Edition dels 4 models compta a més amb una paleta de colors que inclou: Bronze Century Mat (exclusiu del Terramar), Gris Magnetic Mat (exclusiu del León i Formentor), Negre Midnight i el nou Manganase Mat (disponible per a tota la gamma Tribe Edition).