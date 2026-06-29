Cupra debuta en el Goodwood Festival of Speed per presentar les últimes innovacions

BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
Cupra debutarà en el festival britànic dedicat a l'automobilisme Goodwood Festival of Speed, del 9 al 12 de juliol del 2026, amb el Cupra Raval 100% elèctric i presentarà les seves últimes innovacions en els àmbits del rendiment i l'electrificació.
A més a més, la marca prepara "diversos anuncis sorpresa que portaran el seu impuls des de Barcelona fins a Goodwood", un festival que se celebra cada any als terrenys que envolten Goodwood House, a West Sussex, informa en un comunicat aquest dilluns.
Així, posarà en relleu la seva "barreja única de prestacions electritzants, disseny avantguardista i esperit desafiador" a través de presentacions de producte, convidats especials i la pujada de Goodwood.