Cupra DarkRebel reuneix més de 270.000 configuracions que influiran en el seu disseny físic

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

El 'showcar' digital Cupra DarkRebel ha reunit més de 270.000 configuracions fetes per usuaris a través de l'eina virtual immersiva Hyper Configurator i que influiran en el disseny físic del model.

Entre les configuracions s'inclouen les d'ambaixadors de la marca com els futbolistes Alexia Putellas, Marc ter Stegen i Ansu Fati i l'actor Daniel Brühl, els quals, juntament amb els usuaris que hi han participat, la companyia defineix com 'tribu', informa aquest dimecres Seat en un comunicat.

Aquest vehicle és el primer 'concept car' de Seat creat a través de l'espai de Cupra en el metavers, el Metahype, "que ofereix possibilitats il·limitades".

El CEO de Cupra, Wayne Griffiths, ha assegurat que aquest model "ha estat creat per a les noves generacions per una tribu, no de manera individual, i és un rebel amb causa que posa de manifest que els cotxes elèctrics poden ser atractius, emocionals i impactants".

Usuaris d'arreu del món han pogut influir en el disseny final del Cupra DarkRebel, en què Espanya i Alemanya són els països on s'han fet més configuracions.