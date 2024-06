Cupra comença a comercialitzar les versions VZ e-hybrid de 200 kW del Formentor i el León

BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

Cupra ha obert les comandes de les versions VZ e-hybrid de 200 kW dels models Cupra Formentor i Cupra León, presentats a l'abril, informa la marca en un comunicat d'aquest divendres.

La nova bateria té una capacitat neta de 19,7 kWh, amb la qual pot assolir una autonomia de fins a 125 quilòmetres en mode completament elèctric, i es pot recarregar en 26 minuts.

Aquest model del Formentor arriba als 100 quilòmetres per hora en 7,2 segons i té una velocitat punta de 220 quilòmetres per hora, mentre que el del León requereix 7,1 segons per arribar als 100 quilòmetres per hora i una velocitat de fins a 229 quilòmetres per hora.

Cupra ha defensat que "electrificació i prestacions són la combinació perfecta": aquest model del Formentor està disponible des de 57.390 euros i el del León des de 54.750 euros.

La companyia ha destacat que els compradors poden accedir als ajuts estatals destinats als vehicles 100% elèctrics, i que ha xifrat en fins a 10.000 euros.