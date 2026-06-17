Cupra col·labora amb els Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships de tennis

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
Cupra col·labora amb els Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships (ATP 250 i WTA 125) de tennis com a soci automobilístic oficial del torneig masculí i soci prèmium i d'automoció oficial del torneig femení, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'acord s'engloba dins l'aliança de Cupra amb el Mallorca Country Club per tres anys, escenari on la marca automobilística també col·laborarà amb el Padel FC, responsable de la secció de pàdel del club mallorquí.
La marca serà present del 20 al 27 de juny en la competició masculina i del 12 al 18 d'octubre en el torneig femení, en què posarà a disposició de l'organització la seva gamma de models per al trasllat dels jugadors.