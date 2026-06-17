Cupra City Garage i PHotoESPAÑA presenten la 2a edició de Fronteres digitals de la imatge

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
Cupra City Garage Madrid i PHotoESPAÑA han presentat la segona edició de Fronteres digitals de la imatge, una exposició d'art digital que forma part del compromís de Cupra amb l'impuls del talent creatiu, informa Cupra en un comunicat aquest dimecres.
La trobada se celebrarà del 17 al 18 de juliol a la sala immersiva de l'espai, on es podran veure projeccions que combinen tecnologia, llum i so.
En aquesta segona edició, l'exposició reuneix els projectes reconeguts en la convocatòria oberta impulsada per PHotoESPAÑA i Cupra City Garage Madrid, i que concedeix tres premis i una menció especial.
Els premis han estat per a 'Compost (Flowers for Suzanne Clair)', de Lauren Moffatt; 'Glaciotopographia', de Pepe Molina; 'Píxeles', de Julián Angrita Berna, i 'XYZ', de Marcos Micozzi i Hef Prentice.
Cupra ha explicat que aquesta iniciativa s'emmarca en l'aposta per l'art digital "com una forma d'expressió actual i accessible".