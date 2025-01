El Cupra City Garage de Madrid tanca el primer any amb 25.000 visitants i 100 esdeveniments

BARCELONA 2 gen. (EUROPA PRESS) -

El Cupra City Garage de Madrid ha tancat els seus primers onze mesos de vida amb 25.000 visitants i 100 esdeveniments públics, molts dels quals en col·laboració amb 40 empreses, organitzacions i institucions.

Segons ha informat Cupra en un comunicat aquest dijous, l'espai del carrer Serrano ha esdevingut "un punt de referència" i s'ha integrat en l'agenda cultural de Madrid.

Personalitats com Aron Piper, María Becerra, Arca, David Broncano, Ale Galán, Delfi Brea, Elena Anaya i Ricardo Sorogoyen han estat alguns dels convidats que han passat per l'espai.

La 'managing director' del Cupra City Garage de Madrid i de Casa Seat de Barcelona, Cristina Vall-Llosada, ha celebrat les xifres: "Ha estat una arrencada espectacular. En tan sols onze mesos hem aconseguit fer-nos un lloc a Madrid i hem estat molt ben rebuts".

El 2025, l'espai celebrarà el seu primer aniversari apostant per la cultura urbana i incorporarà cites en dates assenyalades com San Isidro, Halloween i Nadal, i l'electrificació com un eix temàtic.