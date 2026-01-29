Cupra City Garage Madrid inaugura la mostra 'Own the Wheel' que comptarà amb Sita Abellán

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El Cupra City Garage Madrid ha inaugurat l'exposició 'Own the Wheel', una mostra internacional itinerant que proposa una reflexió sobre "l'emoció de decidir, avançar i experimentar la vida en primera persona en un món cada cop més dominat pel pilot automàtic" i que comptarà amb l'artista Sita Abellán.
En un comunicat aquest dijous, la firma automobilística explica que el projecte s'articula entorn de set volants dissenyats per artistes europeus de referència procedents d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, Àustria, Portugal i Regne Unit.
Després de la presentació a Madrid, l'exposició iniciarà un recorregut per la xarxa de Cupra City Garages a diferents ciutats del món.
Entre els artistes participants destaca l'artista espanyola Sita Abellán, amb altres noms com Extraweg (Oliver Latta, guanyador d'un premi Emmy), Six Dots, Waiting for Idees, Billi Thanner, André Romão o Giulia Tavani (anGostura).
L'exposició estableix una relació directa amb el Cupra Tindaya Showcar, també present a Cupra City Garage Madrid, un 'concept car' que anticipa la visió de futur i el llenguatge de disseny de la marca.