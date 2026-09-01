Cupra City Garage Madrid acull l'estrena del documental sobre el dissenyador Miguel Adrover

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
Cupra City Garage Madrid acollirà en exclusiva la projecció del documental 'The Designer is Dead', sobre el dissenyador Miguel Adrover, que va desafiar les normes del 'high fashion' a Nova York la dècada de 1990.
El director, Gonzalo Hergueta, xerrarà aquest dimecres en directe amb la productora, Cristina Tenas, informa Cupra en un comunicat d'aquest dimarts.
L'agenda de setembre del Garage la completen presentacions de discos i sessions de Puño Dragón i Zahara; el pódcast en directe WHAT Magazine; les propostes dels dissenyadors Dominnico i Carlota Barrera, i exposicions de Fuensanta Sobejano i Blas López, entre altres.