Cupra City Garage activa l'agenda del mes de març al voltant de l'art, el disseny i l'electromobilitat

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El Cupra City Garage Madrid ha activat l'agenda del mes de març, marcada per una programació al voltant de l'art digital, el disseny, la moda i la música i l'electromobilitat, amb l'objectiu de continuar-se consolidant com un referent cultural a la ciutat, ha explicat aquest divendres en un comunicat.
L'agenda artística inclou l'experiència artística 'El Público Invisible', en col·laboració amb la fira d'art contemporani CAN Art Fair Madrid, i que reunirà a la sala immersiva del Garage les obres digitals de Tiziana Alocci, Enrique Aguado, Moratiel, Craves i Johwska, i una nova sessió del cicle de xerrades 'Driven by Design' juntament amb Madrid Design Festival.
Altres esdeveniments destacats per l'entitat són l'exhibició del model monoplaça Gen3 Evo de l'equip Cupra Kiro durant la competició internacional d'automobilisme de monoplaces totalment elèctrics, el Campionat del Món ABB FIA Fórmula E, o del Cupra Born, el primer model 100% elèctric de Cupra.