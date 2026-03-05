El Cupra Born sortirà al mercat l'estiu del 2026

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
La producció del nou Cupra Born, dissenyat i desenvolupat a Barcelona i que es fabricarà a Zwickau (Alemanya), començarà el segon trimestre del 2026 i el llançament al mercat està previst l'estiu del 2026, informa Seat aquest dijous en un comunicat.
El primer cotxe totalment elèctric de la marca té una autonomia de més de 600 quilòmetres, potències de fins a 240 kW (326 CV) i innovacions com la il·luminació Matrix LED.
Tot això, segons la companyia, "encarna l'esperit avantguardista de Cupra, combinant l'electrificació amb el rendiment, la sostenibilitat amb l'estil i la digitalització amb l'emoció".
L'interior "evoluciona amb més qualitat", especialment gràcies als nous panells de les portes, el nou quadre d'instruments Digital Cockpit, ara de més grandària, i el volant redissenyat amb controls físics.
El nou Cupra Born s'exhibeix al Cupra City Garage de Madrid i a la Casa Seat de Barcelona.