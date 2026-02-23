Cupra i la Berlinale reconeixen el curtmetratge 'The Zebra' en el The Dream Makers

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
Cupra, la Berlinale, Berlinale Talents i Studio Babelsberg han reconegut el curtmetratge 'The Zebra', de l'escriptor i director britànic Alfie Barker, en el marc de la iniciativa The Dream Makers: Short Film Contest.
Segons ha informat la companyia automobilística en un comunicat aquest dilluns, l'endemà de finalitzar el Festival Internacional de Cinema de Berlín, l'obra comptarà amb la producció de Cupra i tindrà l'oportunitat d'arribar a la gran pantalla.
El jurat de The Dream Makers també ha atorgat un menció especial al projecte 'Day One' de Renis Hyka, que rebrà suport per dur-lo a terme.
El 'chief brand officer' de Cupra, Ignasi Prieto, ha destacat que The Dream Makers "empodera una nova generació de talent creatiu, i ofereix una plataforma per compartir la seva visió", i ha valorat haver connectat creadors de 3 continents i des del Regne Unit fins a Corea, passant per l'Iran i el Perú, en les seves paraules.
Per la seva banda, la directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, ha assegurat que comptar amb Cupra com a soci principal, 'partner' de mobilitat i impulsor d'aquest projecte, és "un suport per a la següent generació de cineastes".
El jurat ha comptat, a més d'Ignasi Prieto i Tricia Tuttle, amb el cineasta i ambaixador de Cupra J.A. Bayona; l'actor de Hollywood Daniel Brühl, i el productor i director general de Studio Babelsberg Motion Pictures, Marcus Loges.