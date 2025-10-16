L'automobilística Cupra arriba al milió de vehicles fabricats

Ha estat un Cupra Formentor fabricat a la planta de Martorell (Barcelona)
BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
Cupra ha arribat al milió de vehicles produïts després de set anys de trajectòria en els quals ha dissenyat set models diferents: Ateca, León, Formentor, Born, Tavascan, Terramar i Raval, aquest últim amb la previsió que es comercialitzi el primer trimestre del 2026, informa en un comunicat aquest dijous.
El vehicle número un milió ha estat un Cupra Formentor que s'ha produït a la planta de la marca a Martorell (Barcelona).
El CEO de Seat i Cupra, Markus Haupt, ha assegurat que assolir el milió de vehicles de Cupra fabricats demostra la "visió atrevida i passió incansable" de la marca, a part del seu compromís amb l'electrificació i el futur de la mobilitat, en les seves paraules.
Per la seva banda, la vicepresidenta executiva de Persones i Organització, Laura Carnicero, ha destacat que en aquests set anys la companyia "s'ha convertit en una de les marques de cotxes de més ràpides creixement a Europa".
Fundada el 2018 com la primera marca nova creada dins el Grup Volkswagen, Cupra ja comercialitza sis models i el primer trimestre del 2026 sumarà un setè, el Cupra Raval, que es convertirà en el primer vehicle elèctric urbà del grup alemany.
SORTEIG
Per commemorar aquesta xifra, Cupra sortejarà un Cupra Formentor e-Hybrid, el mateix model que ha esdevingut el vehicle un milió produït per l'automobilística, entre tots els treballadors de la companyia perquè el guanyador el faci servir durant tres anys.
La marca ha explicat que aquest vehicle serà de "gran valor" i que després d'aquests tres anys passarà a formar part de la col·lecció de cotxes històrics de la companyia, simbolitzant una fita clau en la trajectòria de la marca.