Cupra anuncia una nova edició del Formentor VZ5

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
Cupra ha anunciat una nova edició limitada de 4.000 unitats del Cupra Formentor VZ5 per al mercat global, que ja es pot configurar i reservar a la xarxa oficial de concessionaris de la marca des de 69.000 euros, informa aquest dilluns en un comunicat.
El cotxe compta amb un motor de cinc cilindres i 2.5 litres TSI, i una de les novetats d'aquesta versió passa per l'eliminació de la restricció de velocitat, ara fins als 280 quilòmetres per hora, amb una capacitat d'acceleració de 0 a 100 quilòmetres per hora en 4,2 segons.
Cupra ha defensat que amb aquesta nova edició del Formentor VZ5, dissenyat, desenvolupat i produït a Martorell (Barcelona), "la marca espanyola torna a escena per oferir la màxima expressió d'esportivitat" per als aficionats de la conducció de vehicles de combustió.