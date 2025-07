Cupra actualitza el Formentor i el León amb un assistent de trànsit creuat davanter

BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha anunciat que ha actualitzat els models Formentor i León amb un assistent de trànsit creuat davanter, a més de fars Matrix LED Ultra i el nou color Dark Void, en un comunicat aquest dijous.

El 'chief brand officer', Ignasi Prieto, ha explicat que aquestes actualitzacions permeten que els dos models "siguin encara més expressius, moderns i segurs a la carretera".

L'assistent de trànsit fa servir sensors de radar per detectar els vehicles que creuaran la trajectòria del cotxe a baixa velocitat.

El sistema avisa el conductor visualment i acústicament quan circula a velocitats de fins a 30 quilòmetres per hora i, si cal, pot aplicar una frenada d'emergència per sota de 10 quilòmetres per hora.

Per la seva banda, els nous grups òptics davanters incorporen 25.000 píxels i la posició de llums llargues fa ombres dinàmiques en temps real sobre els vehicles precedents i que circulen de cara per no enlluernar-los.