La CUP votarà en blanc en el ple per elegir la nova presidència del Parlament

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP Laia Estrada ha avançat aquest dimarts que el grup votarà en blanc en el ple d'investidura del divendres 9 de juny per elegir el nou president o presidenta del Parlament, en substitució de la ja expresidenta Laura Borràs.

"Ara mateix, el que diem és que el debat no pot ser de repartiment de cadires en un Parlament més buit de sobirania que mai", ha lamentat Estrada en una roda de premsa a la cambra catalana.

No obstant això, ha advertit que si hi hagués la "remota possibilitat" que l'aritmètica parlamentària propiciés una investidura de la candidata del PSC, Assumpta Escarp, farien tot el possible per evitar-ho.

En el ple per elegir la presidència, en una primera ronda els diputats escriuen el nom d'un candidat en una papereta, i si cap aconsegueix majoria absoluta hi ha una segona ronda en la qual resulta investit qui obtingui més vots.

Sense els vots de la CUP, el possible candidat de Junts hauria d'anar a la segona ronda --a causa de no aconseguir majoria absoluta--, en la qual podria resultar igualment investit amb els vots d'ERC, que ja ha expressat la disposició a donar suport a una candidatura de Junts a la presidència de la cambra.