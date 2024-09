La CUP veu "vulnerat" el dret de representació després de la desestimació del recurs de Puigdemont

Treballarà amb el Sindicat de Llogateres en propostes de resolució sobre l'habitatge en el DPG



BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP Laure Vega ha afirmat que "en determinades instàncies un dret polític com és el de representació es veu constantment vulnerat", després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha desestimat el recurs presentat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el seu exconseller Toni Comín contra el Parlament Europeu per no haver-los reconegut inicialment com a eurodiputats.

"El poder judicial s'està constituint pràcticament com un partit mentre vol ser legislador i aplicar o no aplicar la llei d'amnistia", ha dit en una roda de premsa al Parlament aquest dijous.

En aquest sentit, la diputada ha criticat "el dèficit democràtic que s'està donant en termes estatals".

DEBAT DE POLÍTICA GENERAL

D'altra banda, Vega ha avançat que la CUP treballarà amb el Sindicat de Llogateres propostes de resolució per al debat de política general (DPG) del Parlament, que se celebrarà del 8 al 10 d'octubre, sobre la "lògica que l'habitatge sigui un dret".

Ha assenyalat que el sindicat "està fent molt bona feina" i ha dit que el seu partit està a disposició del moviment per l'habitatge en qualsevol regulació que es pugui fer en aquest sentit.

Així, ha apostat per regular el lloguer d'habitacions de temporada i ha assenyalat que "perquè el sentit comú sigui llei, cal desmercantilitzar l'habitatge".

Sobre el fet que la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, reclamés solidaritat als propietaris davant l'augment del preu dels lloguers, Vega ha assegurat que l'habitatge no és "cap gràcia" i ha demanat que es prohibeixi acumular centenars de pisos, en les seves paraules.