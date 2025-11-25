La CUP veu preocupant l'auge de forces que "volen imposar un ordre autoritari masclista"

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha qualificat de preocupant l'augment electoral que enquestes com el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) auguren a partits com Vox o Aliança Catalana que, segons ell, "volen imposar un ordre autoritari masclista i patriarcal".
Ho ha dit en una roda de premsa a la cambra catalana, en què ha recordat que aquest dimarts, Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones (25 de novembre), es constata un augment "especialment greu i rellevant" de forces que banalitzen el franquisme, neguen la violència masclista i ataquen els drets de les dones i LGTBI.
Finalment, ha recordat que el 2024 es van registrar a Catalunya 19 feminicidis, i el 2025 se n'han registrat 8 fins ara, xifres que són "la punta de l'iceberg d'una violència que l'extrema dreta nega i contribueix a cronificar i augmentar".