La CUP veu "pràcticament impossible" negociar amb el Govern

Estrada: "Davant de clams populars claríssims, el PSC manté una actitud de total sordera"

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP Laia Estrada ha afirmat que "és pràcticament impossible" que puguin negociar res amb el Govern després de reunir-se per abordar els pressupostos de la Generalitat del 2025 aquest dijous.

En unes declaracions als periodistes al Parlament després de la trobada amb l'executiu de Salvador Illa, Estrada ha explicat que per la CUP "més enllà del detall de les partides (pressupostàries) hi ha unes qüestions estructurals que cal tocar per donar resposta a les principals urgències".

"Hi ha un posicionament confrontat entre qui vol defensar els interessos de la majoria de la població i qui vol continuar defensant els interessos d'una minoria, d'una elit econòmica", ha sostingut.

VEU FALTA DE "VOLUNTAT POLÍTICA"

En aquest sentit, ha assegurat que "el govern d'Illa, malgrat tenir capacitat per resoldre les urgències que hi ha per exemple en matèria d'habitatge, de mobilitat o de llengua, no té voluntat política".

Així, ha instat el Govern a decidir "si vol governar per al 94% de la població o per al 6% rendista", per al conjunt de la població o per als turistes.

"De fet, davant de clams populars claríssims, el PSC manté una actitud de total sordera", ha afegit Estrada, que s'ha referit a la manifestació per l'habitatge de dissabte passat i ha insistit que l'habitatge no pot ser un negoci, sinó que és un dret.

I ha conclòs: "Hem d'avançar cap a aquesta reducció del 50% dels preus dels lloguers i també hem de garantir que hi hagi contractes indefinits. Insistim, no ho estem dient només la CUP, això és un clam majoritari, és un clam popular".