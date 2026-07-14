La CUP veu una "nova ingerència" en la sentència del TS sobre la retolació a les escoles

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha afirmat que la sentència del Tribunal Suprem (TS) que anul·la excloure el castellà en la retolació de les escoles públiques i concertades catalanes suposa una "nova ingerència" dels tribunals i també, segons ell, un nou pas en el desmantellament del model d'escola catalana.
En una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts, ha demanat al Govern que deixi de limitar-se a defensar-se dels tribunals i doni "d'una vegada per sempre una resposta política".
En aquest sentit, ha demanat aplicar "mesures efectives" per reforçar la immersió lingüística i la vehicularitat del català, i ha dit que la defensa de la llengua no es pot fer esperant una sentència favorable que, apunta, tothom sap que no arribarà.
"La sentència forma part d'una ofensiva sostinguda", ha assenyalat, després d'advertir que s'està substituint el principi de normalització lingüística pel de bilingüisme imposat.
SITUACIÓ CLIMÀTICA
D'altra banda, en referència a la situació climàtica, que qualifica d'emergència, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, convocar una "cimera de país" amb tots els actors implicats per arribar a un pacte per a la seguretat climàtica.
"Estem patint un nou règim climàtic que no només provoca incendis i afecta greument la salut de la població, sinó que també està provocant centenars de morts", ha advertit.
Ha criticat que Catalunya va declarar el 2019 l'emergència climàtica i va quedar en "paper mullat", i ha afegit que gran part de la llei del canvi climàtic del 2017 no s'està aplicant.
"Diem al president que s'ha fet poc, molt poc", i ha retret al Govern que s'impulsin projectes com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, la qual cosa considera propostes pròximes al negacionisme climàtic.