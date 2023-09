La CUP veu Junts al mateix "atzucac" que ERC en negociar i crida a mobilitzar-se

Pellicer avisa que "de poc serveix" portar el català al Congrés si no es garanteix a les aules



BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha advertit que Junts està entrant al mateix "atzucac" que ERC en plantejar una negociació sobre la investidura amb partits estatals, i ha cridat a mobilitzar-se aquesta Diada per defensar l'autodeterminació.

"Una amnistia sense autodeterminació és un indult 2.0", ha avisat Junts en unes declaracions a la premsa aquest dijous al costat de la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Laure Vega.

Pellicer ha avançat que la CUP anirà a la manifestació de l'ANC, a més de les protestes que organitza juntament amb Arran i altres entitats de l'Esquerra Independentista, i ha cridat a recuperar la mobilització "massiva" després de l'aturada per la pandèmia.

Ha sostingut que un dels eixos de la mobilització d'aquest any ha de ser la defensa del català, arran de l'"ofensiva" dels pactes del PP i Vox a València i les Balears i les sentències judicials que ordenen impartir més classes en castellà.

En aquest sentit, ha retret a la consellera d'Educació, Anna Simó, la seva actitud "continuista" respecte a l'exconseller Josep González Cambray quant a la vehicularitat del català a les aules, cosa que, segons ell, el Govern no defensa arran de les sentències judicials.

A més a més, Pellicer creu que "de poc serveix" portar el català al Congrés --tal com permetrà la reforma del Reglament registrada per PSOE, Sumar, ERC, Bildu i PNB-- si després no es garanteix la immersió lingüística a Catalunya.