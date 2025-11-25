La CUP veu un "interès" d'Illa a donar protagonisme a AC al Parlament

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP Xavi Pellicer ha criticat aquest dimarts un hipotètic "interès" del Govern, i concretament del president de la Generalitat, Salvador Illa, a donar protagonisme al Parlament a partits com Aliança Catalana per confrontar amb Junts.
"Hi ha hagut un interès per part del Govern, i concretament per part del president Illa, a donar un cert protagonisme a l'extrema dreta, i a l'extrema dreta d'arrel identitària catalanista, per dir-ho d'alguna manera; i com ha jugat amb això per afeblir la segona força", ha dit en una roda de premsa al Parlament.
Pellicer ha notat un canvi en l'actuació de l'executiu davant aquesta formació, i creu que és un error donar-li un tracte diferenciat respecte a Vox: "Hem vist un tracte diferenciat i una instrumentalització política per finalitats que no eren actuar contra aquesta extrema dreta", ha dit.
Tot això, emmarcat en l'enquesta que dilluns va publicar el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), segons la qual el PSC guanyaria les eleccions catalanes amb una forquilla de 38-40 escons, seguit d'ERC (22-23), mentre que Junts i Aliança Catalana (AC) empatarien en tercer lloc (19-20).
Ha sostingut que per fer front a aquest auge s'han de resoldre immediatament els problemes d'accés a l'habitatge, garantint que sigui un dret, i millorar les condicions de vida de la ciutadania, que és el "principal antídot per fer front" a aquest creixement.
JUNTS
El diputat també ha apuntat a Junts i a la seva posició respecte a AC i ha atribuït la reculada que l'enquesta ha augurat als de Carles Puigdemont a haver "flirtejat amb posicions racistes i xenòfobes".
També s'ha referit a la manca d'acord entre l'oposició a Ripoll (Girona) després de les eleccions municipals que va guanyar la líder d'AC, Sílvia Orriols, per impedir que es convertís en alcaldessa, i que segons Pellicer Junts "va fer volar pels aires".