La CUP veu "injustificable" l'actuació dels Mossos en la manifestació contra Núcleo Nacional

Casadevall creu que hi ha forces polítiques "despistades" que volen fer política a Madrid
BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha qualificat com a imperdonable i "injustificable" l'actuació dels Mossos d'Esquadra davant de la manifestació d'antifeixistes convocada aquest divendres contra una mobilització de Núcleo Nacional a Barcelona, coincidint amb la Diada.
En declaracions des de Cardedeu (Barcelona), on el partit ha celebrat una Taula Nacional d'inici del curs polític aquest dissabte, Casadevall ha criticat que els Mossos "a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar als carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes".
Els Mossos van informar que van fer un "ús puntual" de la defensa per contenir els intents de sobrepassar la línia policial que s'havia establert i que es van produir llançaments de pedres, ampolles, pirotècnia i pintura contra efectius policials, per la qual cosa 18 persones van ser detingudes, 10 d'elles menors d'edat.
INICI CURS POLÍTIC
En referència a l'inici del curs polític ha assegurat que volen seguir sent "l'única oposició d'esquerres i independentista al Govern".
"Veiem moltes altres forces polítiques despistades i volent fer política a Madrid i no política a Catalunya", ha advertit.
ELECCIONS MUNICIPALS
També s'ha referit a les properes eleccions municipals l'any 2027 i ha defensat que "l'aposta municipalista ha de ser una aposta nacional".
Així, ha dit que des dels municipis és on s'assegura un habitatge digne, unes condicions de treball dignes i es frena la "turistificació".
Ha retret al PSC la situació que viu Catalunya, amb una emergència habitacional, educativa i de serveis públics i ha advertit que sense una "proposta nacional" no es trobarà una solució.