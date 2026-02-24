La CUP veu escenificacions de desacord a ERC "pactades" amb el Govern

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo ha acusat aquest dimarts ERC de fer escenificacions de desacord "pactades" amb el Govern pels pressupostos del 2026, després d'anunciar els republicans que probablement presentaran una esmena a la totalitat als comptes.
"El que estem veient ara mateix és un munt d'escenificacions que creiem que estan pactades des d'un principi. Veurem què és el que acaba passant", ha sostingut la diputada en una roda de premsa a la cambra catalana.
Castillejo ha afirmat que "ERC està jugant amb un contrari que no compleix el que acorda", però sense posar res damunt la taula malgrat els anuncis.
NO PREVEU ELECCIONS
En aquest sentit, ha assegurat que no preveu unes eleccions anticipades, sinó que els republicans continuïn donant suport al govern de Salvador Illa.
"No ens acabem de creure aquest estira-i-arronsa", ha afegit, i ha assegurat que la CUP decidirà sobre si presenten una esmena a la totalitat als comptes quan estiguin presentats.
"El que sí queda molt clar és que el model de pressupostos que presenta el president no s'assembla en res al model de pressupostos que nosaltres faríem. Per tant, estem parlant de realitats molt diferents", ha conclòs.