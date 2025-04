La CUP veu "bona disposició" del Govern per arribar a un pacte sobre els lloguers de temporada

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega ha assegurat aquest dimarts que veu "bona disposició" del Govern per arribar a un pacte en matèria d'habitatge en qüestions com la regulació dels lloguers de temporada i el blindatge dels pisos de protecció oficial.

"Honestament hem vist bona disposició per part de la conselleria per regular totes aquestes qüestions", ha recalcat en una roda de premsa a la cambra catalana després de la reunió que van mantenir dilluns amb la consellera del ram, Sílvia Paneque.

Tot i que també veuen bona predisposició en l'executiu català per abordar la qüestió del cos d'inspectors, Vega ha rebutjat que puguin parlar d'acord "perquè els acords s'anuncien un cop hi ha un redactat final acceptat per tothom en aquests termes".

"Esperem que això pugui passar durant el dia d'avui perquè el temps s'acaba", ha avisat la diputada de la CUP en espera que dimecres es debati al Parlament el decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i urbanisme per agilitzar tràmits en la construcció d'habitatge públic.

Tot i que Vega ha manifestat els seus recels cap als decrets llei, ha defensat la necessitat d'agilitzar tot allò relatiu a la regulació de l'habitatge: "No ens podem plantejar arribar a les vacances d'estiu i no tenir una regulació del lloguer de temporada i la resta de temes".