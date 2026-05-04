La CUP veu una actitud "irresponsable" del Govern amb els sindicats educatius

Assegura que amb Aliança Catalana "el projecte independentista no avança"
BARCELONA, 4 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha criticat que el Govern manté una actitud "absolutament irresponsable" amb els sindicats educatius contraris a l'acord signat entre l'executiu i els sindicats UGT i CCOO, i assenyala que el Govern no té la voluntat d'asseure's a parlar amb la comunitat educativa.
En una roda de premsa a la seu de la formació aquest dilluns ha "traslladat tota la pressió" al president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè s'assegui a negociar amb la que, diu, és la majoria sindical per posar fi a aquesta situació.
Així, ha expressat el suport de la seva formació al calendari de mobilitzacions anunciat la passada setmana pels sindicats educatius Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical perquè les seves demandes "no només són legítimes sinó que són absolutament necessàries".
Per això, ha assenyalat el govern d'Illa per "incendiar el model d'escola catalana" i ha insistit a demanar la retirada del pla pilot per desplegar els Mossos d'Esquadra en algunes escoles catalanes, una mesura que ha qualificat d'antidemocràtica i profundament perillosa perquè infiltra policia a escoles i instituts.
ENQUESTES
Preguntada pels resultats d'una enquesta electoral publicada aquest diumenge pel diari 'Ara' s'ha mostrat preocupada pels resultats i la "pujada de l'extrema dreta, tant d'Aliança Catalana com de Vox".
En referència a la formació liderada per Sílvia Orriols, ha assegurat que amb AC "el projecte independentista no avança i al final acaba sent l'artefacte perfecte per desplaçar la qüestió nacional" i que la dreta espanyola només té elogis per a aquest partit.
D'altra banda, apunta que el creixement d'aquestes forces ha fet que partits de "centre o d'esquerres estiguin comprant també marcs", per la qual cosa afirma que el seu partit farà tot el possible per afrontar aquest escenari al qual apunten les tendències.