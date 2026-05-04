Actualitzat 04/05/2026 13:41

La CUP veu una actitud "irresponsable" del Govern amb els sindicats educatius

La portaveu de la CUP, Su Moreno
EUROPA PRESS

Assegura que amb Aliança Catalana "el projecte independentista no avança"

BARCELONA, 4 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha criticat que el Govern manté una actitud "absolutament irresponsable" amb els sindicats educatius contraris a l'acord signat entre l'executiu i els sindicats UGT i CCOO, i assenyala que el Govern no té la voluntat d'asseure's a parlar amb la comunitat educativa.

En una roda de premsa a la seu de la formació aquest dilluns ha "traslladat tota la pressió" al president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè s'assegui a negociar amb la que, diu, és la majoria sindical per posar fi a aquesta situació.

Així, ha expressat el suport de la seva formació al calendari de mobilitzacions anunciat la passada setmana pels sindicats educatius Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical perquè les seves demandes "no només són legítimes sinó que són absolutament necessàries".

Per això, ha assenyalat el govern d'Illa per "incendiar el model d'escola catalana" i ha insistit a demanar la retirada del pla pilot per desplegar els Mossos d'Esquadra en algunes escoles catalanes, una mesura que ha qualificat d'antidemocràtica i profundament perillosa perquè infiltra policia a escoles i instituts.

ENQUESTES

Preguntada pels resultats d'una enquesta electoral publicada aquest diumenge pel diari 'Ara' s'ha mostrat preocupada pels resultats i la "pujada de l'extrema dreta, tant d'Aliança Catalana com de Vox".

En referència a la formació liderada per Sílvia Orriols, ha assegurat que amb AC "el projecte independentista no avança i al final acaba sent l'artefacte perfecte per desplaçar la qüestió nacional" i que la dreta espanyola només té elogis per a aquest partit.

D'altra banda, apunta que el creixement d'aquestes forces ha fet que partits de "centre o d'esquerres estiguin comprant també marcs", per la qual cosa afirma que el seu partit farà tot el possible per afrontar aquest escenari al qual apunten les tendències.

Contador

Contingut patrocinat