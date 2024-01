La CUP torna a demanar al jutge desclassificar els documents del CNI sobre l'espionatge amb Pegasus

BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha tornat a presentar un escrit davant el jutjat d'instrucció 32 de Barcelona per demanar que es desclassifiquin els documents del CNI sobre l'espionatge amb el programari Pegasus al diputat de la CUP al Parlament, Carles Riera; a l'exdiputat cupaire al Congrés Albert Botran i a l'exdiputat de la CUP a la cambra catalana David Fernàndez.

En un comunicat aquest dijous, els anticapitalistes han explicat que van presentar un escrit en què demanaven la desclassificació l'abril del 2022 i que el jutge ho va deixar sense resoldre, després de la qual cosa també van presentar un altre escrit davant l'Audiència Provincial i la secció sisena, perquè es pronunciés sobre aquesta petició i "va resoldre a favor" dels cupaires.

L'advocat dels tres querellants, Benet Salellas, ha presentat una nova sol·licitud per "recordar que està pendent de fa mesos i que ja hi ha jutjats" que estan acordant la desclassificació.

A la CUP han assegurat estar decebuts per la "falta de col·laboració tant de la justícia com del Govern espanyol per aclarir els fets", i Salellas ha criticat que els òrgans judicials no estan investigant, ni la Fiscalia impulsant la investigació.

Ha acusat el Govern central de no fer "cap aportació per voluntat pròpia", i ha assenyalat que l'executiu central és una estructura que té tota la informació i podria ajudar en la desclassificació d'aquests documents.